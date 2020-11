SVP-Grossrat und Polizist Roland Vogt: «Jeder Polizist hofft, dass er nie auf jemanden schiessen muss»

Sie sind selber Polizist – wie beurteilen Sie den Einsatz in Suhr, bei dem ein Kantonspolizist fünfmal auf einen Mann mit einem Messer schoss und dieser danach starb?

Roland Vogt: Ich kenne den Fall nur aus der Online-Berichterstattung, kann also nicht sagen, was die Kollegen wussten, als sie nach dem Notruf ausrückten. Dass eine Person mit einem Messer auf einen zustürmt und angreift, ist aber für jeden Polizisten ein Albtraum. Eine solche Situation ist sehr gefährlich, entwickelt sich unglaublich schnell und macht Entscheidungen innerhalb von Sekundenbruchteilen nötig. Soweit ich das beurteilen kann, hat der Kollege in Suhr richtig gehandelt: Der Mann hat ihn mit einem Messer angegriffen, der Polizist hat in Notwehr geschossen.