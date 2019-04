In Bern haben sich am Samstagabend zahlreiche Personen versammelt, um den Meistertitel des BSC Young Boys zu feiern. «Dabei wurden auch wiederholt verbotene Pyrotechnika und Feuerwerk abgefeuert», wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung schreibt. Auf einem Foto ist auch Stürmer Christian Fassnacht zu sehen, wie er eine Pyro zündet.

Pyros in einer Menschenmenge zu zünden ist gefährlich. Die Polizei schritt jedoch nicht ein. «Nach einer Vorsprache durch Einsatzkräfte der Kantonspolizei Bern wurde mit Blick auf die Verhältnismässigkeit und die zahlreichen Unbeteiligten entschieden, nicht einzuschreiten und Ermittlungen einzuleiten», wird begründet.

Für die Kantonspolizei Bern gab es noch einen anderen Schauplatz: Kurz vor Mitternacht erhielt sie vom Sicherheitsdienst eines Lokals an der Aarbergergasse eine Meldung über eine Auseinandersetzung. Zudem ging ein vor Ort manuell ausgelöster Überfall-Alarm ein, welcher sich erst zu einem späteren Zeitpunkt als Fehlalarm herausstellte.