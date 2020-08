Schreierei und Beleidigungen im Zug von Lenzburg nach Aarau - Kondukteur wird gesucht

Am Samstag, 1. August 2020 hat ein 31-jähriger Schweizer am Schalter Aarau gemeldet, dass er auf der Zugfahrt zwischen Lenzburg und Aarau in der Nacht bedroht worden sei. Die unbekannten Täter hätten von ihm Geld verlangt, was er jedoch nicht aushändigen wollte.



Er habe den Zug in Lenzburg um 00.28 Uhr bestiegen. Kurz nachdem er sich setzte, seien zwei unbekannte Männer gekommen und hätten ihm mit Schlägen gedroht, sofern er kein Geld aushändigen würde.

Im Bahnhof Aarau angekommen, seien sie alle ausgestiegen, woraufhin einer der Männer unvermittelt einen Kondukteur angegriffen habe.



Der Mann, der das Geschehen gemeldet hat, blieb unverletzt.

Gesucht werden:



1. Mann, ca. 170cm gross, ca. 20-jährig, schlanke Statur, sehr kurze Haare, 2mm gleichmässig abrasiert, schmale Gesichtsform. Trug ein dunkles T-Shirt mit weissem Schriftzug über der Brust und sprach Schweizerdeutsch mit Akzent.



2. Person Männlich, ca. 170cm gross, ca. 20-jährig, schlanke Statur, Bürstenschnitt, seitlich sehr kurze Haare, eher hellbraun/sehr dunkelblonde Haare, evtl. ein etwas breiteres Gesicht, trug ein dunkles hautenges T-Shirt.



Gesucht wird nun der Kondukteur, welcher angegangen wurde sowie weitere Personen, welche den Vorfall im Zug und/oder allenfalls im Bahnhof Aarau (Gleis 4/5) beobachtet haben und Angaben dazu machen können. Diese sind gebeten, sich mit dem Stützpunkt Aarau (Tel. 062 886 81 54) in Verbindung zu setzen.