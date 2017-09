Auf der Muttenstrasse in Solothurn kam es am Freitag gegen 13.30 Uhr zu einem Unfall. Ein Rentner verlor auf dem Weg stadteinwärts die Kontrolle über seinen Wagen. Er fuhr über die Gegenfahrbahn und rammte einen grossen Stein, wie die Solothurner Polizei am Samstag mitteilte.