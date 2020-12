Polizisten schiessen auf Bankomat-Räuber: Sie finden ihn nach Flucht verletzt im Dorf

Ein Bankomat in Rüschlikon löste kurz nach 2:30 Uhr einen Alarm aus. Nur wenige Minuten später traf eine Polizeipatrouille am Ort auf zwei Männer, die sich vom Bankomaten entfernten. Die beiden Polizisten schossen. Trotzdem schafften es die mutmasslichen Täter, in ihr Fahrzeug zu steigen und zu flüchten.

Das Fahrzeug wurde wenig später wieder in Rüschlikon gesichtet. Einer der Gesuchten stand in der Nähe und wies eine Schussverletzung am Bein auf. Die Polizisten leisteten sogleich Nothilfe. Sogleich wurde der 36-jährige Serbe ins Spital gefahren. Nach dem zweiten Täter ist die Fahndung noch im Gange.

Die Polizeibilder vom Dezember