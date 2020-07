Polizeieinsatz in Arlesheim: Gebiet um die Baselstrasse wieder freigegeben - Polizei konnte in Wohnung gelangen und Mann überwältigen

Das Gebiet um die Baselstrasse in Arlesheim war heute grossräumig abgeriegelt. Aus einer Wohnung waren zwei Geräusche zu hören, die an Schüsse erinnerten. Ein offenbar psychisch angeschlagener Mann sei zuvor auffällig gewesen und hat sich danach in seiner Wohnung verschanzt. Der Einsatz wurde in der Zwischenzeit beendet.