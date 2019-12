Neulenker verursacht heftige Kollision – Totalschaden bei beiden BMWs

Zum Unfall kam es am ersten Weihnachtsabend gegen Mitternacht beim A1-Anschluss Wettingen: Ein 19-jähriger Schweizer wollte mit seinem BMW 120 bei der Furttalkreuzung nach rechts auf die A1 abbiegen. Als die Ampel auf grün sprang, beschleunigte der junge Mann und verlor dabei in der Kurve die Kontrolle über sein Auto, schreibt die Aargauer Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Dieses schleuderte quer über die Fahrbahn und prallte heftig in die Seite eines anderen BMWs, der von der Autobahn her korrekt entgegenkam. Verletzt wurde niemand. An beiden Autos entstand jedoch Totalschaden.

«Die Umstände weisen darauf hin, dass der Neulenker übermässig beschleunigt hatte und daher auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern geraten war», schreibt die Polizei weiter. Der Neulenker musste seinen Führerausweis auf Probe abgeben. Zudem stellte die Polizei den Unfallwagen für weitere Ermittlungen sicher.

