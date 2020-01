Mutmassliche IS-Sympathisanten aus Türkei in Schweiz zurückgebracht

Dies betonte die Behörde in Bern. Die Personen hätten sich nicht im Kriegsgebiet des sogenannten "Islamischen Staates" (IS) aufgehalten. Weitere Angaben machte die Bundesanwaltschaft vorerst nicht. Sie wollte nicht sagen, ob die Personen festgenommen wurden. Laut türkischen Angaben handelt es sich um zwei Männer und eine Frau, das Fernsehen SRF sprach am Donnerstagabend mit Hinweis auf Schweizer Quellen von zwei Frauen und einem Kind.

In der Schweiz laufen rund 60 bis 70 Strafverfahren gegen Terror-Sympathisanten, die etwa im Internet Propaganda für Terrororganisationen betrieben haben. Das verstösst gegen das Bundesgesetz über das Verbot der Gruppierungen "Al-Kaida" und "Islamischer Staat" sowie verwandter Organisationen.

Parallel dazu sind die Namen einiger IS-Kämpfer mit Schweizer Pass bekannt, die in Syrien in Haft sind. In die Schweiz zurückgebracht wurde von ihnen bisher niemand. Justizministerin Karin Keller-Sutter hat sich dagegen ausgesprochen. Sie will, dass diese Kämpfer vor Ort vor Gericht gestellt werden, weil dort die Beweisführung einfacher sei.