Mutmassliche Bankomat-Sprengung in Rothrist AG vereitelt

Gegen 03.30 Uhr hätten Unbekannte bei einer Tankstelle versucht, den Bankomaten zu öffnen, sagte eine Sprecherin der Kantonspolizei Aargau auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. "Wir gehen davon aus, dass sie den Bankomaten sprengen wollten."

Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Die zwei maskierten Unbekannten wurden von einer Drittperson beobachtet. Diese alarmierte die Behörden. Die Unbekannten flüchteten mit einem Auto in Richtung Luzern, wie die Drittperson der Polizei sagte. Diese leitete Ermittlungen ein und suchte Zeugen.

Zur Spurensicherung am freistehenden Bankomaten der Aargauischen Kantonalbank wurde das Forensische Institut Zürich beigezogen. Um den mutmasslichen Sprengsatz zu bergen, sperrte die Polizei kurzzeitig eine Strasse.

Bargeld in Utzenstorf BE gestohlen

Die Vorfälle im Kanton Bern hatten sich in der Nacht auf Montag in Utzenstorf und in der Nacht zum Mittwoch in Büren an der Aare ereignet. In Utzenstorf war der Anschlag erfolgreich, die unbekannten Täter entkamen auf einem Roller mit Bargeld in unbekannter Höhe.

In Büren scheiterte der Versuch, den Automaten in der Aussenmauer der UBS-Filiale aufzusprengen. Laut Polizei wurden die Täter dabei vermutlich gestört, weshalb sie das Weite suchten. Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei geht auch in diesem Fall davon aus, dass die Täter mit einem Roller flüchteten. Ob ein Zusammenhang mit dem Fall von Utzenstorf besteht, ist offen.