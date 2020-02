Am Mittwochnachmittag ging bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft eine Meldung ein, dass an der Blauenstrasse in Münchenstein ein Fahrzeug in Brand geraten sei.

Die Feuerwehr konnte den brennenden Personenwagen rasch löschen, das Auto wurde beim Brand aber komplett zerstört. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei Basel-Landschaft am Donnerstag mitteilt.

Als Brandursache steht zurzeit ein technischer Defekt beim Fahrzeug klar im Vordergrund.