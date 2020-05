Motorradfahrer gerät von der Strasse und erliegt seinen Verletzungen

(mg) In einer Linkskurve sei der Mann von der Strasse abgekommen, schreibt die Berner Polizei am Montag in einer Mitteilung. In der Folge sei er durch die Bäume einen Abhang runter geraten. Dort wurde er zuerst durch Passanten versorgt, bevor die Rettungskräfte den Verletzten zu reanimieren versuchten. Aber auch ein Team der Rega konnte den Verunfallten nicht mehr retten. Der Mann aus dem Kanton Bern verstarb noch auf der Unfallstelle.

Infolge des Unfalls musste der entsprechende Strassenabschnitt mehrere Stunden wechselseitig und teilweise für kurze Zeiten komplett gesperrt werden. Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs seien aufgenommen worden.