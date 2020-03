Mit einer Axt die Stützen gefällt: Unbekannter macht Holzunterstand kaputt

Die Meldung ging bei der Aargauer Kantonspolizei am Samstagmorgen ein. Bei der Holzhütte Berikon hatte ein Unbekannter sowohl die Holzhütte beschädigt als auch den Unterstand zerstört. Offensichtlich war er auf das Dach der Hütte gestiegen und hatte dort die Schornsteinabdeckung entfernt und mit dem Fuss demoliert. Dies teilte die Kantonspolizei via Medienmitteilung am Samstagnachmittag mit

Die Ermittlungen zur Klärung der Straftaten aufgenommen. Die Polizei vermutet, dass die Sachbeschädigungen im Laufe der letzten Tage passiert sind. Der Sachschaden wird auf rund 3'000 Franken geschätzt.

Zeugenaufruf

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den begangenen Straftaten machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Aargau, Stützpunkt Freiamt, Muri (Tel. 056 675 76 20) in Verbindung zu setzen. (mma)

Die Polizeibilder vom März: