Militärlastwagen fährt in Scheune – Lenker waren für einen privaten Verein unterwegs

(wap) Der Unfall ereignete sich am Samstag um 10.00 in Därstetten im Berner Oberland. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, wurde der Lastwagen von zwei Mitgliedern des Vereins ehemaliger Armee-Chauffeure gesteuert. Sie fuhren durch das Simmental in Richtung Spiez. Zwischen Därstetten und Ringoldingen kam das Fahrzeug aus ungeklärten Gründen von der Strasse ab, kippte eine steile Böschung hinunter und prallte gegen eine Scheune. Fahrer und Beifahrer konnten den Wagen selbstständig verlassen, mussten ab zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. An der Scheune entstand Sachschaden. Der Verkehr musste während mehreren Stunden umgeleitet werden.