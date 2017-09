Der 60-Jährige war kurz nach 23 Uhr nach Arbeitsschluss auf dem Weg nach Hause, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Dienstag mitteilte. Als er in der Florastrasse an seinem Wohnort die Liegenschaft betreten wollte, wurde er vom Täter attackiert und geschlagen. Dabei versuchte dieser, ihm die Tasche zu rauben.

Dem Mann gelang es, in den Hauseingang zu flüchten. Eine durch seine Hilferufe aufmerksam gewordene Nachbarin öffnete ihm die Türe, sodass er sich in ihre Wohnung flüchten konnte. Der Täter machte sich in der Folge ohne Beute aus dem Staub. Eine Fahndung blieb erfolglos.