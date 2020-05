Mann in Noville VD fällt von Traktor und wird von Anhänger zerquetscht

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der Mann in der Gemeinde an der Grenze zum Kanton Wallis auf einen Grasstreifen am Fahrbahnrad und prallte auf einen Betonblock. Dabei fiel der Lenker aus dem Traktor. Schliesslich wurde er vom Anhänger erfasst, wie die Waadtländer Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

Trotz des Eingreifens der Rettungskräfte und des Transports per Helikopter in ein Spital sei er Mann an seinen Verletzungen gestorben, heiss es in der Mitteilung. Die Polizei leitete eine Untersuchung ein, um die Umstände des Unfalls zu klären.