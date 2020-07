Mann bei Messerstecherei beim Bahnhof Luzern lebensbedrohlich verletzt

(spe/zim) Am Montagabend, zirka 21.00 Uhr, wurde in der Stadt Luzern beim Bahnhof ein 29-jähriger Mann aus Tunesien von einem anderem Mann mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt. Zuvor hatten das Opfer und der Täter eine heftige Auseinandersetzung, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte.

Ein Mann im Zusammenhang mit der Straftat festgenommen

Der Verletzte wurde erst von Passanten und dann vom Rettungsdienst 144 betreut und ins Spital gefahren. Ein 20-jähriger Mann (Somalia) wurde im Zusammenhang mit dem Vorfall festgenommen. Die Polizei klärt die Rolle dieses Mannes im Zusammenhang mit der Tat. Der eigentliche Täter hat zu Fuss die Flucht ergriffen. Bisher konnte er noch nicht festgenommen werden.

Teile des Bahnhofs und der Europaplatzes waren abgeriegelt

Aufgrund des Vorfalls waren am späten Montagabend Teile des Bahnhofs Luzern sowie des Europaplatzes abgeriegelt, wie Bilder unserer Redaktion zeigen. Im Bahnhof wurde die Absperrung von der Bahnpolizei bewacht.