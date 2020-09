Lastwagen mit defekten Bremsen auf A1 aus dem Verkehr gezogen

Einer Patrouille der Kantonspolizei Solothurn fiel am Mittwoch auf dem Parkplatz Gunzgen Nord an der Autobahn A1 einen Lastwagen auf, so berichtet die Polizei in einer Mitteilung am Samstag. Der in Italien zugelassene Autotransporter behinderte den Verkehr und befand sich in einem offensichtlich schlechten Zustand. Das gesamte Motorenöl (ca. 30 Liter) war aufgrund eines Schadens an einem Motorteil ausgelaufen und verschmutzte die Fahrbahn. Diese musste später durch den Nationalstrassenunterhalt Nordwestschweiz NSNW gereinigt werden.

Der Lastwagen mit Anhänger wurde abgeschleppt und anschliessend genauer begutachtet. Dabei zeigte sich, dass unter anderem die Bremsen der Vorderachse massiv beschädigt waren und keine Bremswirkung mehr erreichten. Der italienische Chauffeur konnte seine Fahrt fortsetzen, nachdem er die Mängel repariert und eine Busse beglichen hatte. (mgt)

Aktuelle Polizeibilder: