Ein 19-jähriger Autofahrer war am Donnerstagabend von Aarau her in Richtung Küttigen unterwegs. Auf der Umfahrungsstrasse, kurz nach dem Kreisverkehr, trat der er aufs Gaspedal seines BMW. Dieser geriet ins Schlingern und krachte in die Tunnelwand.

Der Junglenker blieb unverletzt. Das Fahrzeug wurde vorerst polizeilich sichergestellt. Den Führerausweis musste der Lenker abgeben. Dies berichtet die Kantonspolizei am Freitag.

