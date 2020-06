Kollision in Sissach – eine Person verletzt

Gemäss Mitteilung der Baselbieter Polizei vom Freitag wollte die 21-Jährige kurz vor 15.30 Uhr vom Parkplatz eines Gewerbeareals in die Hauptstrasse einbiegen. Dabei fuhr sie auf die von links kommende Fahrbahn hinaus, musste aber nochmals anhalten, um dem in Richtung Sissach rollenden Verkehr Vortritt zu gewähren.

Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein Lieferwagenfahrer in der Hauptstrasse Richtung Liestal und kollidierte in der Folge frontal-seitlich mit dem in seiner Fahrbahn stehenden Personenwagen. Die beiden Fahrzeuge wurden massiv beschädigt und mussten abgeschleppt werden.