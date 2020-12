Kohlenmonoxydvergiftung wegen Heizungsdefekt: Sechs Personen im Spital

Das Ehepaar und die drei Kinder im Alter zwischen drei und acht Jahren bewohnen ein Einfamilienhaus in Othmarsingen. Bei ihnen sowie bei einer zu Besuch weilenden Angehörigen traten in der Nacht plötzlich akute Beschwerden auf. Als diese nicht abklangen, wählte der Vater am Montag gegen 9.15 Uhr den Sanitätsnotruf.

Aufgrund der Schilderungen der Symptome bot die Sanität sofort mehrere Ambulanzen auf. Für das dreijährige Kind forderte der Rettungsdienst später auch einen Helikopter an. Alle sechs Personen wurden mit Anzeichen einer Kohlenmonoxydvergiftung in verschiedene Spitäler gebracht. Inzwischen befinden sich alle Patienten in einem stabilen Zustand.

Im Wohnhaus führte die Feuerwehr Messungen durch und fand dabei erhöhte Werte. Zusammen mit Fachleuten stellte die Kantonspolizei fest, dass bei der Gasheizung ein Defekt aufgetreten war. Dadurch hatten Abgase austreten und sich im ganzen Haus verbreiten können.

Polizeibilder vom Dezember