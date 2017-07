Der landwirtschaftliche Angestellte am Steuer hatte beim Wenden des Motorkarrens einen stechenden Geruch bemerkt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er entdeckte kleine Flammen unter dem Fahrzeug und ging sofort Löschwasser holen. Bei seiner Rückkehr stand der mit Heu beladene Karren aber bereits in Vollbrand.

Die Feuerwehr rückte mit zehn Mann aus, löschte das brennende Fahrzeug und stoppte das Übergreifen der Flammen auf Büsche und Wiesland. Es entstand ein Sachschaden von zirka 30'000 Franken.