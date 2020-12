Heftige Kollision zweier Autos: Zwei Verletzte und Totalschaden – Strasse war vorübergehend gesperrt

Ein roter Honda in geriet am Samstagnachmittag in einer langgezogenen Rechtskurve auf der Sarmensdorferstrasse auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er frontal in einen entgegenkommenden

Subaru, dies meldet de Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung am Sonntag.

Der Hondafahrer ist Schweizer und 51 Jahre alt. Er wurde mittelschwer verletzt und musste durch die Strassenrettung der Feuerwehr Seengen geborgen werden. Der Lenker des Subarus wurde leicht

verletzt.

Zur Klärung der Unfallursache hat die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau ein Verfahren eröffnet. Während der Bergungsarbeiten blieb die Sarmenstorferstrasse gesperrt. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden.

Aktuelle Polizeibilder: