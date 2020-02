Hanfanlage mit über 4’200 Pflanzen im Emmental beschlagnahmt

(dpo) Gestützt auf eigenen Ermittlungen, in die auch Hinweise aus der Bevölkerung eingeflossen seien, hat die Kantonspolizei Bern letzten Mittwoch, 5. Februar, im Rahmen einer gezielten Aktion in Lützelflüh-Goldbach (Gemeinde Lützelflüh) mehrere Hausdurchsuchungen durchgeführt.

Dabei sei in einem Industriegebäude eine Hanfanlage mit mehr als 4’200 erntereifen Pflanzen festgestellt worden, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Weiter stellten die Beamten Bargeld in Höhe von mehreren zehntausend Franken sicher. Die gesamte Anlage sowie die dazugehörigen technischen Gerätschaften wurden am Donnerstag zur Vernichtung abtransportiert.

Die mutmasslichen Betreiber der Anlage, zwei Männer im Alter von 36 und 34 Jahren, wurden vorläufig festgenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt könne man noch keine näheren Details bekanntgeben, sagte die Kantonspolizei Bern auf Anfrage von CH Media. Weitere Ermittlungen sind unter Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau im Gange.