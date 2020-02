Er klingelt bei einem Polizisten: Frau und Mann gehen in zwei Städten gleichzeitig mit altem Trick auf Diebestour

Bei einem 89-jährigen Mann in Hallwil stand am Samstagmittag, 1. Februar 2020, eine junge Frau an der Haustüre. Sie bat um ein Glas Wasser, worauf sie der Senior ins Haus liess. Dies nützte die Frau, um ihm Geld aus dem Portemonnaie zu stehlen.

Nachdem die Diebin verschwunden war, bemerkte der Senior die Tat und rief seinen Sohn an, einen pensionierten Polizisten. Dieser nahm sofort die Fahndung auf und konnte die junge Frau wenig später am Bahnhof zurückhalten, wie die Kapo Aargau in einer Medienmitteilung schreibt. Die Kantonspolizei Aargau nahm die 23-jährige Rumänin ohne Wohnsitz in der Schweiz wenig später fest.

Praktisch zur gleichen Zeit trieb sich auch in Untersiggenthal ein Verdächtiger herum. Dieser läutete jedoch ausgerechnet an der Haustüre eines Kantonspolizisten, der dann sofort Verstärkung rief. Eine Patrouille der Stadtpolizei Baden nahm den 20-jährigen Rumänen wenig später fest. Ob er bloss betteln wollte oder aber als Einbrecher unterwegs war, ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen.