Defekt bei Geschirrspüler: Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

Am Donnerstag kurz nach 20.20 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Freistrasse in Wettingen zu einem Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor dieser weiter auf das Gebäude übergreifen konnte. Das schreibt die Kantonspolizei Aargau am Freitag in einer Mitteilung. Die Bewohner konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, zwei Bewohner wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht. Das Mehrfamilienhaus wurde aufgrund des Rauchschadens unbewohnbar. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt bei einem Geschirrspüler die Brandursache gewesen sein.

