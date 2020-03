Brand im Keller sorgt für Feuerwehr-Einsatz

Am Freitagmorgen, um 8.40 Uhr ging beim Feuerwehrnotruf 118 die Meldung über einen Brand in einer Liegenschaft an der Henzmannstrasse in Zofingen ein, wie die Kantonspolizei mitteilt. Vor Ort stellte die Polizei wenig später Rauch fest, welcher aus der Tiefgarage des Gewerbegebäudes drang.

Die Feuerwehr konnte rasch intervenieren und den Brand bekämpfen. Personen wurden keine verletzt. Das Untergeschoss, in welchem über 30 Kellerabteile liegen, wurde durch die Rauchentwicklung beschädigt. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs waren Arbeiten bei einer Zerlegung eines Tanks im Gang.



Der durch den Brand entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.