Betonmischer zur Seite gekippt: Chauffeur leicht verletzt, Feuerwehr im Einsatz

Heute Mittwoch fuhr gegen 14.30 Uhr ein Betonmischer auf der Hauptstrasse in Lostorf. Bei der Einmündung der Fuchslochstrasse verlor der Lenker aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kippte der Lastwagen auf die Seite und kam in einer Garageneinfahrt zum Liegen.