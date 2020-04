Bei einem Haus-Brand in St.Galler rettet sich ein Mann aufs Dach - Verbleib mehrer Bewohner unklar

In St. Gallen ist am Sonntagmorgen ein Feuer in einem Dachstock ausgebrochen. Beim Brandobjekt handelt es sich um das ehemalige Hotel Friedburg, das heute als Mehrfamilienhaus genutzt wird. Die Feuerwehr hat einen Hausbewohner mit dem Hubretter vom Dach geholt, ob sich noch Bewohner im Haus befinden, ist unklar.