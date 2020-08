Bei Auffahrunfall ins Heck eines Autos geprallt: Motorradfahrer verletzt sich

Ein 56-jähriger Motorrad-Lenker fuhr am Freitag um zirka 18.00 Uhr auf der Hauptstrasse in Herznach einem Renault ins Heck. Dieses Auto hielt vor einem Fussgängerstreifen an, um einem Fussgänger den Vortritt zu gewähren. Der Motorrad-Lenker aus dem Fricktal zog sich beim Unfall Verletzungen zu und musste durch die Ambulanzbesatzung ins Spital eingeliefert werden.

Die Schwere der erlittenen Verletzungen ist derzeit noch nicht bekannt. Der 49-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf zirka 12'000 Franken geschätzt. Die zuständige Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

