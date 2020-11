Autofahrerin rettet sich durchs Fenster: Dieser spektakuläre Unfall ging zum Glück glimpflich aus

(Kapo/nat) Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, war die 65-Jährige mit ihrem Auto von Zuzwil her in Richtung Henau unterwegs. Auf der lokal vereisten Brücke kam das Auto ins Schleudern, fuhr schräg über das Trottoir und durchbrach anschliessend den Holzzaun. Die Lenkerin fuhr im Auto die Böschung hinunter in den Nebenkanal der Thur, wo das Fahrzeug schliesslich im Wasser zum Stillstand kam.

Die Strasse war während rund drei Stunden gesperrt.

Hanpeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, appellierte in einem Interview am Unfallort an die Autofahrer, aufgrund der tiefen Temperaturen «sehr vorsichtig» zu fahren: «Wir haben zwar noch keinen Schnee, aber überfrierende Nässe, in diesem Fall ganz typisch auf einer Brücke.»