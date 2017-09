Die Lenkerin war um etwa 5 Uhr auf der Zürcherstrasse unterwegs und wollte an einer Kreuzung geradeaus in die Strasse In der Au fahren. Dabei übersah sie ein Auto, das auf der Auwiesenstrasse stadtauswärts fuhr, wie die Stadtpolizei Winterthur am Donnerstag mitteilte. In Folge kam es zu einer seitlichen Frontalkollision.

Die Lenkerin musste mit dem Rettungsdienst Winterthur ins Spital gebracht werden. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden in der Höhe von insgesamt etwa 100'000 Franken.

