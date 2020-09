Auf frischer Tat ertappt: Der Polizei gehen zwei Einbrecher ins Netz

Er sah sie durch den Türspion. In einem Mehrfamilienhaus an der Bahnhofstrasse in

Lupfig erkannte ein Nachbar durch das Guckloch am Donnerstagvormittag wie zwei Männer die Tür zur gegenüberliegenden Wohnung aufbrachen. Er rief die Polizei und diese rückte mit mehreren Patrouillen an.

Sie konnten die beiden Verdächtigen noch in der Wohnung festnehmen, wie die Kantonspolizei am Freitagmorgen mitteilt. Bei den zwei festgenommenen Männern handelt es sich um einen Rumänen und einen Georgier im Alter von 28 Jahren. Beide haben keinen festen Wohnsitz in der Schweiz.

Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen gegen die mutmasslichen Kriminaltouristen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach eröffnete eine Strafuntersuchung. (mma)

