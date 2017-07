Für eine Aargauer Familie aus Reitnau endeten die Ferien auf Sizilien abrupt und im Drama. Dies meldeten italienische Lokalmedien am Dienstag. Bei einer Abzweigung in der Nähe von Vizzini auf der Strecke Ragusa–Catania übersah der Fahrer ein entgegenkommendes Motorrad, das infolgedessen seitlich in den Kleinwagen krachte. Der Fahrer war wohl geblendet worden, wie Lasicilia.it mutmasst. Der Aufprall sei so stark gewesen, dass das Auto zur Seite kippte.

Beim Aufprall starb der 6-jährige Sohn des Unfallfahrers. Der Bub sass angegurtet auf der Rückbank und war sofort tot. Der 27-jährige Töfffahrer erlag gemäss Ragusaoggi.it später im Krankenhaus in Catania seinen Verletzungen.