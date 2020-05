28-jähriger fährt zu schnell und überschlägt sich mehrfach – das Auto erlitt einen Totalschaden

Der 28-jährige Autofahrer fuhr am Mittwochabend kurz nach 17 Uhr auf der Arboldswilerstrasse von Titterten in Richtung Ziefen. Weil er zu schnell unterwegs war, verlor er in einer Doppelkurve die Kontrolle. Das Auto rutschte auf eine Wiese, überschlug sich mehrfach und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Verletzt wurde beim Unfall niemand. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden und musste durch ein

Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden.