18-jähriger Mann ertrinkt in Seebadi – zweiter Badeunfall am Quai in Luzern

Am Sonntagnachmittag kam es in der Seebadi Baldegg in Hochdorf zu einem tödlichen Badeunfall: Ein 18-Jähriger aus Rumänien, der mit Kollegen vor Ort war, begab sich kurz nach 13 Uhr gehend in den See. Als der Mann den Grund unter den Füssen verlor, verschwand er im Wasser, schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung. Durch den Bademeister und Badegäste wurde sofort eine Suche eingeleitet.