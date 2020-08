118 km/h innerorts – dem Schnellfahrer wurde der Fahrausweis entzogen

Die signalisierte Höchstgeschwindigkeit in Tegerfelden ist 60km/h. Am frühen Nachmittag fuhr ein Peugeot-Lenker mit 118km/h durch den Ort. In Klingnau konnte er von der Regionalpolizei Zurzibiet angehalten werden. Der Fahrer war in Richtung Döttingen unterwegs gewesen.

Der 61-jährige Franzose mit Wohnsitz in der Schweiz musste seinen ausländischen Fahrausweis der Kantonspolizei Aargau übergegen. Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach hat ein Verfahren eingeleitet und verfügte die Abnahme eines Bussen- und Kostendepositums. (mma)

