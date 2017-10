Einmal mehr ist im November auf der Merenschwander Bühne ein abwechslungsreiches Volkstheater der Trachtengruppe Merenschwand zu sehen, bei welchem Musik, Lieder und Volkstänze integriert sind. Der spannende Dreiakter von Annelies Kreienbühl wurde durch die Regisseurin, Doris Fischer, bearbeitet. Eine Theaterschar bestehend aus 10 Personen sorgt für viele heitere und auch ernste Szenen.

Dem sehr vermögenden Felix Graf ist es vor lauter Reichtum langweilig. Zusammen mit seinem Freund Max will er wieder Schwung in sein Leben bringen.

So entsteht eine glorreiche Idee: Felix will der ersten Frau, welche ihm an diesem Tag begegnet, einen Heiratsantrag machen! Bewusst nimmt er in Kauf, dass er dabei auch an die Falsche geraten könnte. Bald taucht bei ihm auch schon eine attraktive Dame auf, um Arbeit zu suchen. Etwas überrascht nimmt sie den Heiratsantrag an. Dummerweise erscheint auch noch ein Nebenbuhler und man gerät sich in die Haare. Dieser Streit hat schwere Folgen und führt dazu, dass sich beide, allerdings aus unter­schiedlichen Gründen, verstecken müssen. Da beide auf die Idee kommen, sich auf dem Bauernhof von Fritz Baumann einzuschleichen, nimmt das Schicksal unaufhaltsam seinen Lauf. Gibt es doch noch ein Happy End?

Wie das Stück ausgeht, sehen Sie an folgenden Daten: Samstag, 18. November; Sonntag, 19. November; Samstag, 25. November und Sonntag, 26. November. Samstags um 19.30 Uhr (Nachtessen ab 18.30 Uhr). Sonntags um 13.30 Uhr (Mittagessen ab 12 Uhr) in der Mehrzweckhalle Merenschwand.

Reservieren Sie doch gleich Ihren Sitzplatz unter Telefon 056 664 47 93, Montag bis Freitag 18.30 bis 19.30 Uhr (Hänggli). Ihr Besuch freut uns!

www.trachtengruppe-merenschwand.ch