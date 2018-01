Leader Wiler-Erisgen marschiert nach dem Cupfinaleinzug auch in der Meisterschaft unaufhaltsam weiter. Mit einem 11:3-Erfolg bei Waldkirch-St. Gallen (WaSa) verabschiedet sich der Serienmeister souverän in die Natipause (die Schweiz bestreitet anfangs Februar das WM-Qualiturnier in Lettland).