Zum dritten Mal in Serie kann Wiler-Ersigen beide Partien der Doppelrunde gewinnen, beide Male gegen Waldkirch St. Gallen. Nach dem Schaulaufen vom Samstag in der Meisterschaft (12:3), musste der Meister in der Cuppartie gegen den gleichen Gegner das Erreichen des Viertelfinals hart erarbeiten und siegte am Ende zwar klar mit 5:1, konnte die Entscheidung aber erst in den Schlussminuten herbeiführen.