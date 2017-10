Der Grund (Championsleague-Spiel Kadetten vs. THW Kiel) mochte nachvollziehbar sein, das ganze Hin und Her brachte die Badener Spieler aber nachhaltig aus dem Takt: Städtli 1 war nicht bereit, das Spiel anzunehmen und verlor schliesslich 24:27. Die Gründe dafür wurden eingehend erörtert – schauen wir, wie es am nächsten Samstag läuft.

Geändert wird sicher die Abfahrtszeit, damit der Engpass Gubrist schnell hinter uns liegt. Und dann wartet eine Verpflegung im ganz besonderen Rahmen des Boutiquehotels Thessoni classic in Regensdorf auf das Team. Die ganze Städtli-Familie bedankt sich für die Einladung bei Roger Gloor, Hotelbesitzer und Sponsor unseres Anlasses.

Bei Spielbeginn will Trainer Navarin dann ein anderes Team auf der Platte sehen als noch vor einem Jahr!. Obwohl die Espoirs nach fünf Spielen nur einen Punkt hinter Baden liegen (Niederlage in Steffisburg), rechnen wir uns gute Chancen aus, beide Punkte an die Limmat zu entführen.

Ungewiss ist halt immer wieder, wer bei den Espoirs alles auf dem Matchblatt steht: In den fünf bisherigen Spielen wurden bereits 18 Spieler eingesetzt! Jonas Schelker, aktueller Torschützenkönig der noch jungen Saison, verdient natürlich besondere Beachtung – so er anwesend ist. Was die Wundertüte enthält, ob Schelker und andere Leistungsträger nicht doch eher am Abend in Zürich mit dem Fanionteam der Kadetten gegen GC AMI zum Einsatz kommen, wird man erst am frühen Samstagnachmittag wissen.