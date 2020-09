Vortrag vom 16.09.2020 von Frauenbund Untersiggenthal/Landfrauen Siggenthal

„Heimische Pilz-, Pflanzen- und Tierwelt im Jahreskreis“

Die Landfrauen Siggenthal und der Frauenbund Untersiggenthal hatten zu diesem Vortrag mit dem Pilzkontrolleur Sepp Keller, Untersiggenthal, eingeladen. Anhand eindrücklicher Bilder wurde aufgezeigt welche Kleinode und Raritäten hier in den Wiesen und Wäldern rund um Untersiggenthal zu finden sind. Angefangen von kleinsten Pilzen und wunderschönen Pflanzen über die Vogelwelt bis zu den schönsten Exemplaren von Schmetterlingen, die anzutreffen und zu sehen sind von Januar bis Dezember. Die Anwesenden werden sicherlich künftig mit anderen Augen die Landschaft und auch die Umgebung betrachten, doch vielleicht braucht es auch das immense Interesse und das geschulte Auge, das wahrscheinlich in vielen Jahren trainiert wurde, um all diese Schönheiten zu entdecken. Die Veranstalter danken an dieser Stelle Sepp Keller ganz herzlich und sind überzeugt, dass alle den Wunsch vielleicht künftig auch einmal das eine oder andere selbst zu entdecken mit nach Hause nahmen.