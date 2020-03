Vortrag Mountainbiketour in Montenegro und Albanien

Tauchen Sie ein in eine Mountainbiketour von Dubrovnik über Kotor bis Shkadar und durch die albanischen Berge zurück nach Montenegro. Guido Meienhofer erzählt von seiner 20-tägige Tour im Sommer 2019 und zeigt Bilder und kurze Film über die Länder und die Erlebnisse zwischen Touristenstadt, Meeresstrand und einsamen Bergtälern.

Dieser Vortrag findet im Anschluss an die GV der Pro Velo Region Wohlen am 26.3.20 um 20.30 Uhr im Sääli oberhalb der Kulturbeiz in Wohlen statt. Alle sind herzlich eingeladen.