Am Mittwoch 27.09.17 um 20.30 Uhr wird das Cupspiel der beiden Damenteams in der Oberwil Thomasgarten Sporthalle angepfiffen. Eines ist klar, beide Teams wollen eine Runde weiter und werden sich in dieser Partie nichts schenken. Die Tatsache, dass man sich untereinander gut kennt, muss während diesen 60 Spielminuten abgelegt werden, was auch die Schwierigkeit sein wird für beide Teams.

Man kann also gespannt sein.