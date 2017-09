Das erste Heimspiel der Saison steht an. Nach den letzten beiden deutlichen Siegen (1x Meisterschaft, 1x CH-Cup) heisst es für die Leimentalerinnen an diesen Erfolg anzuknüpfen. Es wurden vorne zwar viele Tore geworfen, jedoch wurde das gesteckte Ziel in der Verteidigung nicht erfüllt. In der Verteidigung muss deshalb noch härter und konsequenter zugepackt werden. Die Zugerinnen werden sich nichts schenken lassen und sind ein ernstzunehmender Gegner. Die erste Mannschaft wird alles für einen Heimsieg geben und hofft auf eine volle Halle.