(LP) Am 21. September 2017 starteten die Rheinfelder Pontoniere ihre Vereinsreise nach

Rotterdam. Mit 40 Minuten Verspätung trafen sie dann gegen Mitternacht im Hotel ein. Am

nächsten Tag ging es, nach einem sehr leckeren Frühstück, gleich mit einer Stadtführung los.

Gestartet wurde diese im «De Rotterdam». Es ist eines der höchsten Gebäude Rotterdams

und die Pontoniere konnten von dort aus eine fantastische Aussicht über die ganze Stadt

geniessen. Weiter wurden sie durch die Altstadt geführt und auch eine Fahrt mit den

Boottaxis wurde gemacht. In der Markthalle von Rotterdam endete die Führung und es

wurde individuell zu Mittag gegessen. Auch der Nachmittag wurde in kleinen Gruppen

verbracht. Manche gingen shoppen, andere schauten sich die Stadt an und wieder andere

besichtigten ein Museum. Der Abend wurde zusammen in einem der zahlreichen Pubs

verbracht.

Am Samstag fand endlich die lang ersehnte, 7-stündige Hafenrundfahrt statt. Es war

faszinierend, diese riesigen Schiffe und Container zu betrachten. Alles war so gross, man kam

sich selber so winzig auf dem Schiff vor. Die 7 Stunden gingen vorbei wie im Fluge. Man

unterhielt sich zusammen über alles Mögliche, doch es wurden auch Spiele wie UNO oder

Stadt-Land- Fluss gespielt. Auch das Essen war sehr lecker.

Am Abend gingen die Pontoniere gemeinsam auf dem Euromast essen. Zwischen den

einzelnen Mahlzeiten genossen sie die Aussicht auf den Hafen und die Stadt.

Am Sonntag war wieder individuelles Programm angesagt und einige gingen nach

Amsterdam, während die anderen noch in Rotterdam blieben und die Stadt besichtigten. Am

späten Nachmittag trafen sich alle am Flughafen und mit einer Stunde Verspätung kamen

auch alle heil in Basel an.

Diese Vereinsreise war ein wunderbares Erlebnis und wird sicher allen noch lange in

Erinnerung bleiben.

Schon einen Tag später begann das Reinigen der Boote, welche dann am Samstagmorgen

vom Militär beim Kraftwerk abgeholt wurden. Den Rest des Tages verbrachten die

Pontoniere damit, das Depot aufzuräumen und bereit für den Winter zu machen.

Nun gibt es 2 Wochen Pause bis am 19. Oktober 2017 das Wintertraining beginnt. Dieses

findet immer am Donnerstagabend von 19:30 – 21:00 Uhr in der Schützenturnhalle

Rheinfelden statt.

Am 25. November findet dann das alljährliche Absenden statt, wo die Ranglisten des

Endfahrens bekannt gegeben werden, auf welche alle schon sehr gespannt sind.