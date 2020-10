Värsli-Nachmittag in der Bibliothek

Am 21. Oktober waren in der Bibliothek in Unterkulm wieder die Jüngsten mit Begleitpersonen zu Gast. Trotz Corona-Problematik konnte dank einem Schutzkonzept wieder ein Anlass im kleinen Rahmen durchgeführt werden.

Esther Kyburz gestaltete eine kurzweilige halbe Stunde mit Geschichte und Värsli und bezog Kinder und Eltern mit ein. Gross und Klein hatten den Plausch.

Das Bibliteam und auch die kleinen Gäste freuen sich bereits wieder auf den nächsten Anlass, welcher voraussichtlich erst im Frühling 2021 stattfinden wird.