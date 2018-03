Mit seinem letzten Stein hätte Haller einen Tap back auf den Shotstein von Uitikon-Waldegg spielen müssen. Hallers Stein geriet zu lang, curlte dadurch zu wenig und die Mannschaft von Moser konnte drei Steine zum erneuten Sieg stehlen.

Im Spiel um Rang 3 und 4 trafen Limmattal Pescia und Wetzikon Hauser aufeinander. Die letztjährigen Sieger Limmattal liessen von Beginn weg nichts anbrennen und nach dem zweiten vierer Haus im sechsten End gaben sich die Wetzikoner geschlagen.

Einheimische mussten sich geschlagen geben

Das Rangspiel zwischen Uitikon-Waldegg 1 Greiner gegen Wallisellen 1 Wüest um die Ränge 5 und 6 war ausgeglichen. Obwohl das Familienteam Greiner im siebten End zwei Steine stehlen konnte verteidigte Wüest den knappen Vorsprung und ging als Sieger vom Eis.

Um die Plätze 7 und 8 kämpften Küsnacht Degunda und Dübendorf 1 W. Attinger. Die Einheimischen mussten sich klar geschlagen geben und gaben das Spiel nach sechs Ends auf. Damit ist die 34. Kantonal Zürcher Superliga Geschichte.

Neuer Spielmodus für Zürcher Superliga

Am 28. Mai findet im Restaurant Krone Nossikon die Generalversammlung statt. Aus den Reihen der Spieler hat sich eine Arbeitsgruppe gebildet, welche vom Vorstand den Auftrag erhielt, einen neuen Spielmodus für die Kantonal Zürcher Superliga auszuarbeiten. Dieser wurde am gestrigen Schlussabend kurz vorgestellt damit an der Generalversammlung darüber abgestimmt werden kann.