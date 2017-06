24. Juni 2017:

Aargauer Kantonalturnfest, Freiamt

Das Aargauer Kantonalturnfest in Muri wurde für den Trampolin-Club Waltenschwil zum grossen Erfolg. Mit einer beinahe makellosen Übung belegten die Turnerinnen und Turner sensationell Rang zwei! Die Übung, untermalt vom Song „Smooth Criminal“ von David Garett, wurde von den zahlreichen Zuschauern in der Halle immer wieder mit Zwischenapplaus begleitet.

Der Exploit kam zum richtigen Zeitpunkt. Die Hauptprobe am Nachmittag verlief nämlich noch nicht nach Wunsch. Trotzdem waren die Turnerinnen und Turner nach viermonatiger Vorbereitungs- und Trainingszeit motiviert, im entscheidenden Moment eine Top-Leistung zu zeigen.

Und das gelang. Die Übung glückte so gut wie selten zuvor! Sowohl die Haltung wie auch das Programm und die Synchronität wurden sehr gut bewertet, wodurch die Trampoliner eine Gesamtnote von 9.19 (von 10.0) erreichten. Damit klassierte sich der Trampolin-Club Waltenschwil in der Kategorie „Vereinswettkampf Aktive 1-teilig“ auf dem 5. Platz von 26 Vereinen. Da diese Kategorie aber zusätzlich in drei Sparten aufgeteilt wurde, erreichten die 11- bis 27-jährigen Turnerinnen und Turner in ihrer Unterkategorie „Geräteturnen“ den starken 2. Rang!

Das Leiterteam ist mächtig stolz auf diese Leistung und gratuliert herzlich zum tollen Ergebnis!