Überfall mit Entführung beim Pfarreiheim der Jubla Biberist

Am Samstag um 13:30 beim Pfarreiheim Biberist wurde ein altes Ehepaar überfallen, der Mann Hausi entführt und seine Ehefrau Trudi verletzt zurückgelassen. Die Jubla Biberist war vor Ort und untersuchte den Tatort nach Spuren oder möglicher Beweise. Als die aufgebotene Spurensicherung als Verstärkung eintraf, nahmen wir den Fall genauer unter die Lupe. Der Entführer liess uns erste Informationen durch ein klingeln aus Beweisstück 1 zukommen. Dann befragten wir die demente Trudi, wo der USB-Stick mit den Bankdaten wäre, den der Täter möchte. Mit verstärktem Jubla Detektiv-Team machten wir uns auf die Suche nach dem besagten Stick. Nach zwei falschen Hinweisen kehrten wir zurück und erweiterten die Suche nach dem Entführtem, Täter und USB-Stick. Drei Personen wurden vorläufig festgenommen und verhört, jedoch passten diese nicht in das erstellte Täterprofil und wurden freigesprochen, vier weitere Personen mussten in Untersuchungshaft, zwischenzeitlich wurde der gesuchte USB-Stick aufgefunden.

Pünktlich um 22:00 brachten wir den geforderten Stick zum vereinbarten Übergabe-Ort. Als Belohnung des erfolgreichen Tages gab es am Abend noch auf offenem Feuer Schoggi-Bananen. Somit konnten wir vorerst ruhig schlafen gehen und Energie für den morgigen Tag tanken. Mit klarem, konzentrierten und fokussierten Kopf starteten wir in Tag 2 des Falles. Wir mussten nur noch heraus finden wer unser Täter war und wo die Freigabe von Hausi stattfinden würde. Mit unserem Geländespiel erhielten wir die richtigen Informationen, um den Täter zu schnappen und Hausi zu retten. Nachdem der Täter verhaftet, verurteilt und schliesslich hinter Gitter gebracht wurde, konnten wir beruhigend feiern. Dies machten wir mit unserem Jubla Biberist «tschieiei».

So endete unser 22h Jubla Anlass. Wir freuen uns bereits auf den Nächsten, vielleicht auch mit dir?

Weiter Informationen unter: www.jublabiberist.jimdo.com/ Instagram: jubla_biberist / Facebook: Jubla Biberist