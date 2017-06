Am ersten Wettkampf-Wochenende, machten sich die ersten Turnenden auf den Weg an das Einzelturnfest in Muri. Das Wetter spielte mit und die Turnenden konnten hervorragende Resultate erreichen. Der TV/DTV Wölflinswil durfte 15 Auszeichnungen in fünf verschiedenen Kategorien entgegennehmen. Speziell zu erwähnen sind der dritte Platz von Thomas Treier, sowie der zweite Platz von Rolf Lander im Turnwettkampf 35+. Als Krönung erzielte Ursula Müller, ebenfalls im Turnwettkampf 35+, den ersten Rang.

Mit über 70 Turnerinnen und Turner trat der TV/DTV Wölflinswil am zweiten Wochenende die Reise nach Muri an. In den elf verschiedenen Disziplinen von Schleuderball über Stufenbarren über Fachtest Allround und Gymnastik, sowie diverse weitere Leichtathletik- und Gerätdisziplinen wurde die Punktzahl 27.55 erturnt, womit der zwölfte Platz in der ersten Stärkeklasse erreicht wurde. Mit 144 Turneinsätzen in den drei Wettkampfteilen ist der TV/DTV Wölflinswil mit Abstand der grösste Verein, der am Kantonalturnfest teilnahm. Die Turnfamilie blickt auf zwei gelungene Wochenenden in Muri zurück.